İkinci Hafta Kadrosu Duyuruldu, Vargas Var

HAFTANIN KADRO AÇIKLAMASI

İkinci hafta için açıklanan kadroda pasör çaprazı olarak yalnızca Melissa Vargas yer aldı. Peki, Aleksia neden listede yok? Açıklanan kadroda Cansu Özbay veya Elif Şahin bulunacakken, pasör çapraz mevkide sadece Vargas tercih ediliyor. Aleksia’nın kadroda yer almaması merak uyandırdı.

ALEKSIA’YI ETKİLEYEN NEDENLER

Daha önce 2024’te Türk vatandaşlığı kazanan Aleksia, Türkiye formasıyla etkileyici bir performans sergiliyor. Ancak teknik ekip, 2. hafta için oyuncular arasında bir rotasyona gitti. Bu tür uzun turnuvalarda önemli oyuncuların planlı bir şekilde dinlendirilmesi sıkça kullanılan bir strateji oluyor. Çin’deki ilk haftada Vargas, Zehra, Ebrar ve Cansu gibi önemli isimler de kadroda yer almadı.

Santarelli’ye göre, Aleksia’nın kadro dışı olması kalıcı bir durum değil. Yüksek tempodan dolayı uygulanan bu rotasyon, sezon boyunca performans yönetiminin bir parçası. Ayrıca, pasör çapraz pozisyonunda aynı anda Vargas ve Aleksia’nın yer alamaması yönünde geçmişte bir kural kısıtlaması bulunuyordu. 2025’ten itibaren bu kural değişse de, teknik ekip bu hafta sadece tek isimle ilerlemeyi tercih etti.

MAÇ TARİHİ VE YERİ

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nde mücadele ediyor. Dominik Cumhuriyeti ile oynanacak olan karşılaşma, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 19:30’da başlayacak. Maç, İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.