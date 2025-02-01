İkinci Kez Muhtarlığı Elinden Alındı

MAHALLE SEÇİMİNE DAMGA VURAN OLAY

Karabük’te eşinin muhtarlığının düşürülmesi sonrası gerçekleştirilen seçimde, mahallede yeni muhtar olarak görev alan Aysun Bostancı, hakkındaki davanın kesinleşmesiyle birlikte hapis cezasına çarptırılarak görevden alındı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Fahri Bostancı (57), 566 oy alarak Aydınlıklevler Mahallesi’nin muhtarı oldu. Ancak, Bostancı’nın 10 yıl önce yaşanan bir kavgada 2 yıl 6 ay hapis cezası aldığı ve memnu haklarının elinden alındığı ortaya çıkınca, diğer adaylar İlçe Seçim Kuruluna itiraz edildi.

TEKRAR SEÇİM YAPILDI

Olayın detaylarının araştırılması sonucunda mazbatasının iptal edilmesine ve seçimin tekrar edilmesine karar verildi. Bostancı, 2 Haziran 2024 tarihinde yapılacak seçimlerde eşi Aysun Bostancı’nın aday olmasını sağladı. Aysun Bostancı, seçimdeki 3 erkek rakibini geride bırakarak 70 oy farkla mahallenin yeni muhtarı ve Karabük’ün ilk kadın muhtarı oldu. Hizmet çalışmalarına başlayan muhtar Bostancı’nın ise 2021 yılında teyzesi ve çocuklarıyla yaşadığı bir arbede nedeniyle hakkında dava açıldığı öğrenildi.

NİTELİKLİ YAĞMA SUÇUNDAN CEZA ALDI

Asliye Ceza Mahkemesi’nden Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşınan davada ‘nitelikli yağma’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası alan ve 15 gün hapis yatan Bostancı’nın muhtarlık görevi, dün itibarıyla düşürüldü. Bostancı, duruma tepki göstererek nitelikli yağma suçunu işlemediğini savundu ve görevine iadesini istedi.

BOSTANCI’DAN AÇIKLAMALAR

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Aysun Bostancı, “4 yıl önce annemle köye dut toplamaya gittik. Teyzemin bir tanesi ‘kimin dutunu silkelediniz, niye geldiniz’ diyerek kavga çıkardı” diye belirtti. Teyzesinin kendisine ait kovayı annesinin döktüğünü, sonrasında yaşanan arbededen dolayı yargılandığını kaydetti. Bostancı, “Davalar görüldü. Onlar sonrası şikayetlerini geri aldı. Sonrasında 2 yıl 1 ay hapis cezası aldım. Bu ufak olay yüzünden 15 gün hapiste kaldım. Ben uyuşturucu mu sattım, devlete ihanet mi ettim?” şeklinde konuştu.

Bostancı, muhtarlığının düştüğünü haber aldığı günün saat 16.00 olduğunu, eşinin memnu haklarının elinden alınmasından sonra halkın desteği ile muhtarlığı kazandığını belirtti. “Bir kova yüzünden hapiste kaldım” diyen Bostancı, mahallede hakkında yayılan dedikodulardan ve yaşadığı ruhsal sorunlardan dolayı psikolojik destek aldığını ifade etti. Fahri Bostancı ise, bir yoğurt kovası sebebiyle 10 yıl hapse mahkum edildiğini savunarak, “İyi hal indirimiyle bu ceza 2 yıl 1 aya düşürüldü. Bu ceza nedeniyle memnu hakları elinden alındı” dedi.