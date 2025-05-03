İkinci Tatbikat Gerçekçi Ve Eğitici Oldu

TATBİKAT GERÇEKÇİ OLDU

Ardahan Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ‘İkinci Acil Yardım ve Afet Yönetimi Tatbikatı’, hava saldırısı senaryosuyla uygulandı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (AYAY) Bölümü koordinatörlüğünde, afet ve acil durumlar üzerine eğitim gören öğrenciler, gerçek afet ortamını deneyimlemek amacıyla bu tatbikatı yapma imkanı buldu. Çalan sirenle birlikte AFAD, UMKE, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri, enkazda kurtarma, araçta kurtarma, yangına müdahale ve tıbbi acil yardım gibi aşamalarda uygulamalar gerçekleştirdi. Tatbikat, saldırının sona erdiği yönündeki anonslarla tamamlandı.

12 İLDEN KATILIM

Ardahan Üniversitesi Afet ve Acil Yardım Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Arslan, tatbikat ile öğrencilerini kriz anlarına hazırladıklarını dile getirdi. Arslan, “Tatbikat kapsamında öğrencilerimizin tamamını bir hava saldırısı senaryosuyla sahaya sürdük. Burada yangına müdahale, araçtan kurtarma, enkazdan kurtarma gibi faaliyetler gerçekleştirdiler. 12 farklı ilden hoca ve öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu tatbikatla sahayı deneyimledik. Deneyimlediğimiz şeyleri sahada rutin bir şekilde gerçekleştirmek için bu tür uygulamalar çok önemli. Afetler sonucu insanlar mahsur kalabiliyor. Bu tür durumlara hazır olmak zorundayız. Ne kadar afet öncesine önem versek de afet sonrasına da hazır olmamız gerekiyor.”

GERÇEK HAYATLA UYUM

Öğretim görevlisi Sezai Demirdelen, öğrencilerine teorik olarak verdikleri dersleri sahada uygulama ve değerlendirme açısından bu tatbikatın verimli geçtiğini belirtti. Öğrenciler de tatbikat sayesinde derslerde öğrendikleri bilgileri pratiğe dökme ve olası senaryolarda neler yaşayacaklarını görme fırsatı bulduklarını ifade etti.