İkinci Temyiz Dairesi, Öztürk’ü Vermont’a Nakletti

MAHKEME KARARINA GÖRE NAKİL GERÇEKLEŞİYOR

ABD’nin New York kentindeki İkinci Temyiz Dairesi, Filistin’i desteklediği gerekçesiyle gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün kefalet duruşmasına katılması amacıyla Vermont’a nakledilmesine karar verdi. Mahkeme, Öztürk’ün “kefalet duruşmasına katılmasının engellenmesine dair itirazında” hükümetin nakil erteleme talebini reddetti ve Öztürk’ün Louisiana’da yapılacak duruşması için Vermont’a gönderilmesini onayladı. Öztürk, 14 Mayıs’a kadar Vermont’a ulaşacak. Temyiz Mahkemesi, Öztürk’ün en geç bu tarihe kadar Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi gözetiminde Vermont’a nakledileceğini belirtti. Ayrıca, Vermont Bölge Mahkemesi’nin bu karara göre duruşma takvimini değiştirme yetkisi olduğu ifade edildi.

OLAYIN GELİŞİMİ

Rümeysa Öztürk, Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olarak eğitim görüyordu. 25 Mart’ta yerel saatle 17.15 sularında, Boston’daki evinin yakınlarında ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları tarafından gözaltına alındı. Fulbright bursu ile doktora eğitimine devam eden Öztürk, arkadaşlarıyla iftara gitmek üzere evinden çıktığı sırada, yüzleri kapalı altı sivil ICE görevlisi tarafından durduruldu. Itirazlarına rağmen iki dakika içinde kelepçelendi ve bir araca bindirilerek gözaltına alındı.

DEVLET YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMALAR

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Öztürk’ün “Filistin desteği” ve “Hamas’ı destekleyen faaliyetlerde bulunduğu” iddialarını dile getirdi. İç Güvenlik Bakanlığı’ndan bir yetkili Öztürk’ün Lousiana’daki ICE İşlem Merkezi’ne transfer edildiğini açıkladı. Ancak Boston Bölge Mahkemesi, Öztürk’ün sınır dışı edilmesini geçici olarak durdurdu. Avukatları tarafından açılan davada, Vermont’ta yapılacak kefalet duruşmasına katılabilmesi için mahkeme nakil kararı verdi. ABD hükümeti ise bu karara itiraz ederek durumu temyize taşımak istedi.