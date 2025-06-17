İkisi 15 adım mesafededir

ARALARINDAKİ MESAFE HESAPLAMASI

Güven Bana yarışmasında sıkça merak edilen sorulardan biri şöyle: “Aralarında 17 adım mesafe olan ve karşılıklı birbirine bakan iki kişiden biri 5 adım ileri, diğeri önce 2 adım ileri, sonra 5 adım geri giderse aralarındaki mesafe kaç adım olur?” Bu soruda iki kişinin hareketleri üzerinden mesafe hesaplaması yapılıyor.

TARAMA VE HAREKETLERİN ETKİSİ

İlk kişi 17 adım mesafede duruyor ve 5 adım ileri gidiyor. Bu durumda, ilk kişinin yeni pozisyonu 12 adım geriye düşüyor. İkinci kişi ise önce 2 adım ileri gidiyor ve ardından 5 adım geri dönüyor. İkinci kişinin gidişatı da 3 adım geriye gidiyor. Bu iki kişinin toplam hareketlerine bakıldığında aralarındaki mesafenin yeniden hesaplanması gerekiyor.

SONUÇ VE CEVAP

İlk kişinin 12 adımda durduğunu ve ikinci kişinin 14 adımda durduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, aralarındaki mesafe 15 adım olarak hesaplanıyor. Yani, doğru cevap A: 15.