İkiz Bebek Doğuran Öğretmen Hayatını Kaybetti

ÖĞRETMENDEN ACI DOĞUM HABERİ

Kızıltepe ilçesindeki Tepebaşı İlkokulu’nda Fen Bilgisi Öğretmenliği yapan Fatma Erdem Çeçen,alışılan bir iyilikle karşılaştı. Dün, ilçede özel bir hastanede ikiz erkek bebek dünyaya getirdi. Ancak doğum sonrası kanaması başlayan Çeçen, acil olarak Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Çeçen kurtarılamadı.

CENAZE TÖRENİ VE SORUŞTURMA

Erdem Çeçen’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından, bugün memleketi Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi Yukarıgöklü Mahallesi’nde defnedildi. Eğitim camiasını etkileyen bu olay sonrası Çeçen’in ölümüne ilişkin bir soruşturma başlatıldı. İkizlerin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.