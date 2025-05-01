CENAZE TÖRENİ VE KATILIMCILAR

Kıbrıs Barış Harekatı’nda karaya çıkan ilk askeri birlik olan Amfibi Deniz Piyade Alayı’nın kurucusu, emekli gazi Deniz Piyade Güverte Kıdemli Albay İbrahim Neşet İkiz’in cenazesi İstanbul’da defnedildi. Beynine pıhtı atmasından dolayı 1,5 aydır hastanede tedavi gören İkiz, 93 yaşında hayatını kaybetti. İkiz için düzenlenen cenaze töreni, Üsküdar’daki Büyük Selimiye Camisi’nde öğle vakti gerçekleştirildi. Törene İkiz’in ailesi, yakınları, askeri yetkililer ve gaziler katıldı. İkiz’in eşi Hatice İkiz, oğlu Güney İkiz, kızı İpek Kalyoncu ve torunları taziyeleri kabul etti. Dua ve “helallik” alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazından sonra İkiz’in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından omuzlarda taşınarak araca konuldu ve ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

AİLESİNDEN DUYGULU AÇIKLAMALAR

Hatice İkiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir komutan eşi olmanın kendisi için büyük bir şeref olduğunu belirtti. Eşinin özellikle iyi bir vatansever olduğunu ifade eden İkiz, “Fakir halkın, çalışanın yanında olan fevkalade bir insandı.” dedi. İkiz’in kızı İpek Kalyoncu, babasının kendilerine kattığı değerleri yaşamlarına entegre etmenin en önemli hedefleri olduğunu anlattı. Kalyoncu, babasının gerçek bir vatansever olduğunu vurgulayarak, “Her zaman bizim için gurur kaynağı oldu, çok kıymetliydi. Ağabeyim ve benim dışımda binlerce evladı vardı. Yeri doldurulmayacak bir insan. Gerçek bir kahraman.” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Barış Harekatı döneminde ilkokula yeni başlamış olduğunu belirten Kalyoncu, duygularını şöyle ifade etti: “Her kız çocuğunun olduğu gibi babama çok düşkündüm. Babamın olmayışı beni derinden etkiledi, onu 6 ay sonra görebildim. Uyku hijyenini yitirmişti. Postallarını günlerce ayağından çıkaramadığı için parmakları adeta birbirine yapışmıştı. Krem sürerken hep ‘Vatan sağ olsun.’ derdi. Onun için memleketi ve Mehmetçikleri çok kıymetliydi. Memleket meselelerinden ve siyasi anlaşmazlıklardan dolayı çok üzülürdü. Her zaman kolektif bilinç gelişimi için eğitimin önemine değer verirdi. Vasiyeti ise bizlere ‘Hiçbir zaman değerlerimizden ödün vermeyin ve yaşamınızı anlamlandırmak adına onlardan asla vazgeçmeyin.’ oldu. Biz de elimizden geldiğince onun vasiyetine uymaya çalışıyoruz. Her zaman adil, cesur, saygılı ve dürüst insanlar olmaya gayret ediyoruz.”