İkiz Kardeşler 5 Bin Dönüm Arazi İşliyor

İKİZ KARDEŞLERİN ÇİFTÇİLİK HİKAYESİ

İstanbul’un Silivri ilçesinde çiftçilik yapan 19 yaşındaki ikiz kardeşler, kiraladıkları arazi ile 5 bin dönümlük tarla işletiyor. Türkiye’nin en önemli tüketim merkezlerinden biri olan İstanbul, Silivri, Çatalca ve Arnavutköy gibi ilçeleriyle tarım ve hayvancılık alanında dikkat çekiyor. Yaz aylarında sıcak havalarda hasat gerçekleştiren çiftçiler, sonbaharın rüzgarlı günlerinde buğday, arpa ve kanola tohumlarını kentin verimli toprakları ile buluşturuyor. Gün boyunca toprakta çalışan çiftçiler, kışın beslenen bahar ile çiçek açan ve yazın biçilen ekinler için sürekli bir koşuşturmaca içerisindeler. Mega kentin tarım arazisi açısından en geniş ilçelerinden biri olan Silivri’de faaliyet gösteren 19 yaşındaki Toprak ve Başar Esen kardeşler, hem mücadelelerini hem de tarıma olan tutkularını paylaştı.

ÇİFTÇİLİK KARARINI BABA DERSİNDEN ALDILAR

Esen, geçen yıl kalp krizi nedeniyle babalarını kaybettikten sonra tarım yapmaya karar verdiklerini açıkladı. “4-5 yıl önce ikiz kardeşim Başar ile iş konusunda konuşuyorduk. Bu arada babam yanımıza gelerek ‘Gelin kendi işinizi yapın’ önerisinde bulundu.” diyen Esen, çiftçiliğin inceliklerini babasından öğrendiğini vurguladı. “Babam, traktör ve ekipmanın kullanımını, tamir ve ayarlarını öğretti.” ifadesiyle babasından aldığı eğitimi dile getirdi. Geçen yıl ekilen ürünlerin hasadından sonra toprağın dağılması için sürekli çalıştıklarını belirten Esen, “Yer temizlendi, ekimi yaptık, şimdi yerin üstüne merdane çekiyorum. Ekinleri temmuzda toplayacağız ama öncesinde ilacı ve gübresini atmamız gerekecek.” diye konuştu.

GENÇLERİN ÇİFTÇİLİK İLGİSİ AZALIYOR

Kardeşi Başar Esen, yaptığı işin zorluğunu ortaya koyarak, “Bu iş bahçe işlerinden çok farklı. Gençler arasında çiftçilik giderek az tercih edilen bir meslek haline geldi. Önceden hepimizin dedeleri çiftçiydi ama çoğu ‘Çocuğuma bu işi yaptırmam’ dedi.” yorumunda bulundu. Kendisinin “Toprak” ismini taşımasının anlamlı olduğunu belirten Esen, “Küçüklükten kaderim belli olmuş. Subaylık hayalim vardı, ama babam vefat edince bunu rafa kaldırdım. Şimdi hayallerim çiftçilik üzerine.” dedi.

ÇİFTÇİLİK İÇİN ÜNİVERSİTE HEDEFİ

Kardeşi Başar Esen, lise sonrası çiftçilikle uğraşmaya başladığını ifade ederek, “Seneye üniversiteye hazırlanıp ziraat okumayı ve hayatımı bu mesleğe adamayı düşünüyorum. Küçüklüğümüzden beri ziraat yapıyoruz. Burada işin işçiliğini öğrendik, okulda bitki koruma kısmını detaylı bir şekilde öğrenmeyi planlıyorum.” ifadelerini kullandı. Arazi işlerken iş bölümüne önem verdiklerini aktaran Esen, Silivri’de en çok buğday ve arpa ekildiğini, son zamanlarda buğdayın daha kazançlı hale geldiğini söyledi. “Ekmenin de, toplamanın da zorluğu var, fakat babam rahmetli olduktan sonra hesap kitap yapmanın işçilikten daha zor olduğunu anladık.” diye konuştu. Toprağı sevdiğini dile getiren Esen, “Kapalı alanlarda uzun süre duramayan biriyim. Hem babamın emanetine sahip çıkmak hem de bu işi sevdiğimiz için çiftçiliği sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu. “Bu ülke her zaman tarımla kalkınacak, artık topraksız tarım ve teknoloji ilerledi. Yetiştiricilik merakı herkesin olmalı.” dedi.