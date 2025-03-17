İkiz Kardeşler Futbolda Karşı Karşıya Geldi

İKİZ KARDEŞLERİN RAKİP OLDUĞU MAÇTA TANSİYON YÜKSELDİ

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup’ta gerçekleşen Geredespor – Eflanispor karşılaşmasında ikiz kardeşler, sahada birbirlerine rakip oldu. Karabük’te oynanan 33. hafta mücadelesinde, Esat Köleoğlu Geredespor forması giyerken, kardeşi Murat Köleoğlu ise Eflanispor için mücadele etti. Ev sahibi ekipten Cihan Aslan, 33. dakikada attığı golle takımını öne geçirirken, Eflanispor’dan Ramazan Şaşkın, uzatma dakikalarında eşitliği sağladı ve müsabaka 1-1 sonuçlandı.

DUYGULARINI PAYLAŞAN İKİZLER

Karşılaşma öncesi basın mensuplarına konuşan Esat Köleoğlu, “Yaklaşık 15 senedir futbol oynuyorum. Geredespor’a bu sene transfer oldum. İkizimle aynı grupta mücadele ediyoruz. İnşallah iki taraf için de kazasız, belasız, sakatlıksız bir maç olur,” şeklinde ifade etti. Ayrıca, ikizine karşı galibiyeti olmadığını belirterek, “Yıllarca beraber büyüdük. Bu sene de rast geldi, tekrar karşı karşıya geldik. Ona karşı şu ana kadar galibiyetim yok ama inşallah ilk olacak,” dedi.

Murat Köleoğlu ise geçmişte uzun yıllar aynı takımlarda forma giydiklerini ve bu sezon tekrar aynı grupta rakip olduklarını vurguladı. “Futbola beraber başladık. Gümüşhane Telekomspor’da başladık. Oradan sonra Trabzon’da 8 sene beraber futbol oynadık. Sonrasında başka takımlarda oynadık ama bu sezon tekrar burada bir araya geldik,” diye ekledi. Murat, ayrıca ligde iki takımın karşılaştıktan sonra güzel dönüşler aldığını ve ailelerinin de karmaşık duygular içerisinde olduğunu belirtti.

ÖNCEKİ MAÇTA EFLANİSPOR GALİP GELMİŞTİ

İki takımın daha önceki karşılaşmasında, Eflanispor evinde Safranbolu İlçe Stadyumu’nda Geredespor’u 2-1 mağlup etmişti. Bu durum, kardeşlerin rekabetinin ligdeki etkisini daha da artırıyor. Maç öncesindeki ve sonraki ifadeler, bu karşılaşmanın sadece futbol açısından değil, duygusal bir bağ açısından da oldukça önemli olduğunu gösteriyor.