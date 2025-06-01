İkiz Kardeşler Hastanede Karıştırılıyor

İKİZLERİN KOMİK DURUMU HASTANELERDEKİ GÜNDEMLERİ OLDU

Samsun’da bulunan bir hastanenin kardiyoloji ve kalp, damar cerrahisi kliniğinde görev alan ikiz kardeşler, personel, hasta ve hasta yakınları tarafından ayırt edilemeyince eğlenceli anlara neden oluyor. Medicana International Samsun Hastanesi’nde çalışan Hasan Büyük ve Hüseyin Büyük (54), tek yumurta ikizi olarak aynı klinikte hayatlarını sürdürüyorlar. 18 yıldır burada çalışan bu ikizler, eski çalışma arkadaşları dışında, yeni katılan personel ve hastaların ayırt etmesinde zorlandığını gözler önüne seriyor.

HASTA VE YAKINLARININ ŞAŞIRDIĞI ANLAR

İkizlerden habersiz olan hasta ve yakınları, ikizleri yan yana görünce gözlerini ovalıyor ve tansiyonlarını ölçtürmek durumunda kalıyor. Personel de hangi ikizle muhatap olduklarına karar vermekte zorlanıyor. Koroner Yoğun Bakım Sorumlusu Aslı Barış, “18 yıldır Hasan ve Hüseyin Büyük ile birlikte çalışıyorum. İlk günden beri isim karıştırma olayları hep oluyor. Ben bir ayrıcı noktalarını buldum. Birinin dudağının üstünde ‘beni’ var. Onu görürsem ‘Bu Hüseyin’ diyorum. Ben durumu böyle çözdüm” diye açıklıyor.

BÜYÜK İKİZLER, İLK YILLARDAKİ ZORLUKLARI ANLATTI

Kardiyoloji ekibinde çalışan Koroner Anjiyografi Sorumlusu Fatih Kılıç, “İkiz çalışanlarımızı ayırmakta ilk 5-6 yıl çok zorluk çektik. Yıllar sonra ikisini Hasan ve Hüseyin olarak ayırmaya başladık. Yine de bazen dalgınlıkla karıştırabiliyoruz” diyor. Bu da hastane ortamında komik ve karışık durumların yaşanmasına yol açıyor.

HASTA VE YAKINLARI EN ÇOK KARIŞTIRIYOR

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kenan Durna, “İlk başta Hasan ve Hüseyin’i ayırmanın imkanı yoktu. O yüzden Hasan-Hüseyin diye beraber çağırıyorduk. Yıllardır çalıştığımız için artık sorun yaşamıyoruz. Ancak hastalar çok karıştırıyorlar” ifadelerini kullanıyor. Zamanla hastaların da gözlerinin alıştığını belirten Hasan Büyük, “Hasta ve hasta yakınları bize samimi davranıyorlar. Zamanla göz alışıyor ve bizi ayırt edebiliyorlar” diyor.

TANSİYON DÜŞÜREN DURUMLAR TEKRARLANIYOR

Hüseyin Büyük, bazen hastaların kendilerini görecek kadar şaşırıp tansiyon ölçtürdüğünü belirtiyor. “Anjiyoya bir hasta geliyor, sonra yoğun bakıma bakıyor ve orda da bizi görüyor, ‘Tansiyonum düştü’ diyor” diye ekliyor. Sonuç olarak, bu durumlarıyla karşılaşan ikiz kardeşler, uzun yıllar daha beraber çalışmayı planlıyor.