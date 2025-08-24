İkiz Pandalar Leni Ve Lotti Doğdu

İKİZ PANDALARA PARTİ DÜZENLENDİ

Almanya doğumlu ikiz pandalar Leni ve Lotti, 1 yaş günlerini coşkuyla kutladı. Bu ikizler, Berlin Hayvanat Bahçesi’nde öne çıkan bir kutlama ile bir yaşına girdi. Leni ile Lotti, Almanya’da dünyaya gelen ikinci ikiz dev panda çifti olarak dikkat çekiyor.

DOĞUMDAKİ İŞ BİRLİĞİ

Leni ve Lotti’nin ebeveynleri Meng Meng ile Jiao Qing, 2017 yılında Çin’in Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü’nden Berlin’e getirildi. İkizlerin doğumu, uluslararası bir uzman ekibin iş birliği ile gerçekleşti. Berlin Hayvanat Bahçesi ve Chengdu Dev Panda Yetiştiriciliği Araştırma Üssü arasındaki uzun süreli ve yakın ilişki sayesinde, Çinli uzmanlar doğum öncesi süreç, doğum anı ve yavruların ilk bakımı için sekiz ay boyunca Berlin’de destek verdi.

GELECEK PLANLARI

İkiz pandaların yaklaşık bir buçuk yıl daha Almanya’da kalmaları bekleniyor. Bu süreçte, Leni ve Lotti’nin gelişimi hem hayvanat bahçesi çalışanları hem de ziyaretçiler tarafından dikkatle izlenecek.