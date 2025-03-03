İkizce’de Su Deposunda Boğulan Yaşlı Adam

OLAYIN GERÇEĞİ

Ordu’nun İkizce ilçesindeki bir yaşlı kişi, evine su sağlayan depoda oluşan arızayı düzeltmek isterken, düştüğü depoda boğularak yaşamını yitirdi. Olay, Yenice Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 75 yaşındaki Ahmet Zompur, 2,5 metre yüksekliğindeki su deposundaki sorunu fark edince tamirat için depoya girdi. Zompur, arızayı çözmeye çalışırken su dolu deponun içine düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Durumu fark edenler, hızlıca yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zompur’un boğularak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaşlı adamın cesedi, otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.