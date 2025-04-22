İkizce’de Trafik Eğitimi Yapıldı

EMNİYET EKİPLERİNDEN EĞİTİCİ ETKİNLİK

Ordu’nun İkizce İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri, geleceğin bilinçli sürücüleri olmak için ilk adımlarını atan İkizce İlkokulu anasınıfı öğrencileriyle bir araya geldi. İlgili amirlikte görevli üç polis memuru, 18 öğrenciye temel trafik kurallarını ve hayati güvenlik önlemlerini eğlenceli bir şekilde anlattı.

POLİSLER, TRAFİK KURALLARINI ANLATTI

Etkinlikte, polis memurları sadece trafik kurallarına odaklanmakla kalmadı, aynı zamanda polislik mesleğini de minik öğrencilere tanıtarak tecrübelerini ve görevlerini aktardı. Öğrencilerin meraklı sorularını içtenlikle yanıtlayan polis ekipleri, çeşitli oyunlar oynayarak onlara unutulmaz bir gün yaşattı.