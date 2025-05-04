İkizce’de Tüp Patlaması Okula Zarar Verdi

GAZ SIZMASI PATLAMAYA NEDEN OLDU

Ordu’nun İkizce ilçesinde, mutfak tüpünden kaynaklanan gaz sızması sonucu bir okulda ciddi hasar oluştu. Olay, İkizce Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tatil dolayısıyla okulda hiç kimsenin bulunmadığı bir zamanda yemekhane alanında bir patlama gerçekleşti.

POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbarın ardından, bölgeye hızla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ve itfaiye ekipleri, yemekhane kısmında detaylı incelemelerde bulundu. Tüp sızıntısı nedeniyle oluşan patlama sonrası okulun camları, kapıları ve yemekhanenin büyük bir kısmı zarar görmüş durumda.

ÖĞRENCİLERİN YOKLUĞU BÜYÜK BİR FACİAYI ÖNLEDİ

Yaşanan patlama, hafta sonu tatili sayesinde okulda öğrenci olmaması nedeniyle muhtemel bir facianın önüne geçtiği ifade edildi. Olayla ilgili olarak incelemeler devam ediyor.