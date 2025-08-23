Haberler

İkizce’de Yamaçtan Düşen Kişi Öldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Ordu’nun İkizce ilçesinde, fındık toplamakta olan bir kişinin yamaçtan düşerek hayatını kaybetmesi üzücü bir olay olarak kaydedildi. Aşağı Kaynartaş Mahallesi’ndeki dik arazide fındık toplayan 70 yaşındaki Hüseyin Korkmaz, dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlanıp dere yatağına düştü.

İKİZCE’DE YAŞANAN TRAJEDİ

Düşme olayı sonrasında durum hemen bildirildi ve bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler, Korkmaz’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

CENAZENİN GÖNDERİLMESİ

Hüseyin Korkmaz’ın cenazesi, olay sonrası gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Bu olay, yerel halk arasında derin bir üzüntüye yol açtı.

ÖNEMLİ

Haberler

Galatasaray Kayseri’ye Geldi, Taraftarlar Karşıladı

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile oynamak üzere Kayseri'ye gitti. Takım, otel önünde taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.
Haberler

Galatasaray Kayseri’ye geldi, bekliyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maç için özel uçakla Kayseri'ye ulaştı ve burada taraftarları tarafından karşılandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.