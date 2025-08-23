İkizce’de Yamaçtan Düşen Kişi Öldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Ordu’nun İkizce ilçesinde, fındık toplamakta olan bir kişinin yamaçtan düşerek hayatını kaybetmesi üzücü bir olay olarak kaydedildi. Aşağı Kaynartaş Mahallesi’ndeki dik arazide fındık toplayan 70 yaşındaki Hüseyin Korkmaz, dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlanıp dere yatağına düştü.

İKİZCE’DE YAŞANAN TRAJEDİ

Düşme olayı sonrasında durum hemen bildirildi ve bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler, Korkmaz’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

CENAZENİN GÖNDERİLMESİ

Hüseyin Korkmaz’ın cenazesi, olay sonrası gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Bu olay, yerel halk arasında derin bir üzüntüye yol açtı.