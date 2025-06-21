İkizdere’de Araç Devrildi, 5 Yaralı

OTOMOBİL DERE YATAĞINA DEVRİLDİ

Rize’nin İkizdere ilçesinde bir otomobil, dere yatağına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, içindeki biri çocuk 5 kişi yaralandı. 22 yaşındaki M.A’nın kullandığı 25 MA 0434 plakalı otomobil, İlçenin Çamlık Karayolları Bakımevi bölgesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile dere yatağına devrildi.

KAZA İHBARELİ OLARAK EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından, durum hemen yetkililere bildirildi. Olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve İkizdere Arama Kurtarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, otomobilin içinde buluna sürücü ve yolcuları, E.M. (19), M.R.M. (13), E.M. (26) ve M.M. (8)’yi bulundukları yerden kurtardı. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi.