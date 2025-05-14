İkizdere’de Düşen Adam Kurtarıldı

İKİZDERE’DE BALIK TUTARKEN DÜŞTÜ

Rize’nin İkizdere ilçesinde bir kişi, balık tuttuğu dereye düştü ve ekipler tarafından kurtarıldı. Güneyce köyünde yaşayan 63 yaşındaki Kadir Terzi, derede balık tutarken dengesini kaybedip suya düştü. Düşerken suyun içindeki taşlara çarpan Terzi, yaralanarak deredeki bir kayanın üzerine çıktı.

YARDIM ÇAĞRISI

Kadir Terzi, bulunduğu yerden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. Olay yerine jandarma, AFAD İl Müdürlüğü, İkizdere Arama Kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, Terzi’yi bulunduğu yerden alarak sedyeyle yola kadar taşıdı.

AMBULANSA KALDIRILDI

Ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Terzi’nin leğen kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi, Kadir Terzi’nin hayatını kurtarıyor.