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İkizdere’de Kaza Sonucu 5 Yaralı

KAZA HAFİF YARALARIYLA ATLATILDI

Rize’nin İkizdere ilçesinde sabah saatlerinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, yaklaşık 10 metre yüksekten dere yatağına düştü. 5 kişinin yaralandığı kaza, Çamlık mevkisinde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 25 MA 0434 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle birlikte dere yatağına düştü.

KAZA YERİNE EKİPLER GİTTİ

Olayın ardından, M.A. ile birlikte araçta bulunan E.M. (19), E.M. (26), M.R.M. (13) ve M.M. (8) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, İkizdere Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yaralıları otomobilden çıkardığı ve ambulanslarla hastanelere sevk ettiği bildirildi. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

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