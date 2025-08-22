İkizkenar Dik Üçgen ile Eşkenar Üçgen Farkı Yoktur

ÜÇGENLERİN İÇ AÇILARI ARASINDAKİ FARK

Bir ikizkenar dik üçgenle bir eşkenar üçgenin iç açıları toplamı arasındaki farkın ne olduğu sorusu, hem eğlenceli hem de öğretici bir içerik sunuyor. Özellikle matematikle ilgili sorular, yarışma formatına önemli bir katkı sağlıyor. Şimdi, bu üçgenlerin iç açıları toplamının nasıl hesaplandığına bir göz atalım.

İKİZKENAR DİK ÜÇGENİN İÇ AÇILARI

Bir ikizkenar dik üçgenin iç açıları toplamı genel olarak 180 dereceyi buluyor. Bu üçgende bir açı 90 derece, diğer iki açı ise eşit olarak 45 derece oluyor. Dolayısıyla, bir ikizkenar dik üçgenin iç açıları toplamı da 180°’dir.

EŞKENAR ÜÇGENİN İÇ AÇILARI

Benzer şekilde, bir eşkenar üçgenin iç açıları da toplamda 180 dereceyi buluyor. Eşkenar üçgende her biri 60 derece olan üç farklı açı bulunuyor. Dolayısıyla, eşkenar üçgenin iç açıları toplamı da yine 180°’dir.

SONUÇ VE FARK

Sonuç olarak, her iki üçgenin de iç açıları toplamı 180° olduğundan, aralarındaki fark 180° – 180° = 0 derece oluyor. Yani bu iki üçgenin iç açıları toplamı arasında hiç fark yoktur. Bu nedenle doğru cevap 0 derece olarak belirleniyor.