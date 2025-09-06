İkizler Boksla Milli Takıma Hazırlanıyor

İKİZLERİN BOKS YOLCULUĞU

Osmaniye’de, enerjilerini atabilmeleri için boksa yönlendirilen ikizler Beyazıt ve Abdurrahman Poyraz Midik, milli takıma girmeyi hedefliyor. Toprakkale ilçesinde yaşayan ikizlerin komşuları, sürekli kavga etmeleri ve gürültü yapmalarından rahatsızlık duyup durumu babaları Serkan Midik’e bildirdi. Baba Midik, çocuklarının hiperaktif karakterlerinden dolayı 3 yıl önce boks kursuna yazdırma kararı aldı. Okuldan arta kalan zamanlarında kursta antrenman yapan ikizler, uzman antrenör Nurettin Çelen ile çalıştı. Bu süreçte boks yeteneklerini daha da geliştiren ikizler, çeşitli yarışmalara katılarak dereceler elde etti.

ŞAMPİYONLARA BİRLİKTE GURUR DUYULUYOR

Son olarak 14-21 Temmuz tarihlerinde Tokat’ta gerçekleştiren Alt Minik Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda, Beyazıt altın madalya, Abdurrahman Poyraz ise bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. İkizler, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor ve milli forma için ter döküyor. Baba Serkan Midik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İkiz çocuklarım boksta çok güzel başarılar elde etti. Şampiyonaya giderken umudum yoktu, ancak hocamız başarı beklediğini söyledi ve biri 1’inci, diğeri 3’üncü oldu. Eğer devam etmek isterlerse arkalarında olacağım” diye konuştu. Ayrıca, “İnşallah milli formayı giyip ilçemizi, kentimizi gururlandırırlar” ifadelerini kullandı.

BOKS VE İKİZ KARDEŞLİĞİ

Altın madalya kazanan Beyazıt ise boksu severek yaptığını ve yarışmada birinci olduğuna hala inanamadığını dile getirdi. “Bundan sonra daha çok çalışıp milli takıma girmek istiyorum” diye ekledi. İkiz kardeşi Abdurrahman Poyraz da, birlikte spor yapmanın aralarındaki bağı güçlendirdiğini ve vakit geçirmelerini sağladığını belirtti. Antrenör Nurettin Çelen, boks alanında çok yetenekli olan ikizlerin gelecekteki yarışmalarda da başarılı olacaklarına inandığını kaydetti.