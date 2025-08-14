İklim Değişikliği Çalıştayı Açıldı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞTAYI AÇILIŞI

İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver’in katılımıyla Sürdürülebilir Yeşil Büyüme ve İklim Politikaları Çalıştayı’nın açılışını gerçekleştirdi. Başkan Halil Hasar, Türkiye’nin ilk İklim Şurası’nı düzenlediklerini, 2024-2030 İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Strateji ve Eylem Planları’nın yayımlandığını, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi’ni destekleyen uzun dönemli stratejinin hazırlandığını ve Ulusal Katkı Beyanı’nın güncellendiğini aktardı. Bunun yanı sıra, 3 kilometre ölçeğinde 2100 yılına kadar Türkiye’nin iklim projeksiyonlarını oluşturduklarını söyledi.

KANUNUN ÖNEMİ VE HEDEFLER

Hasar, 9 Temmuz 2025’te yürürlüğe giren Türkiye’nin ilk İklim Kanunu’nun 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Hedefleri açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Kanunun çevre koruma, iklim adaleti, temiz teknolojilerin desteklenmesi, emisyon ticareti sistemi, yerel eylem planları, yeşil istihdam ve iklim finansmanı gibi önemli alanları kapsadığını ifade etti. Ayrıca çalıştayda, “Sürdürülebilir yeşil büyüme; ekonomik kalkınmayı sağlarken doğayı, kaynaklarımızı ve gelecek nesillerin yaşam hakkını koruma anlayışıdır. Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken yarının kaynaklarını tüketmemek demektir. Sürdürülebilir yeşil büyüme yalnızca bugünün değil, yarınlarımızın ve çocuklarımızın geleceğinin teminatıdır.” dedi.

ÇALIŞTAYIN HEDEFLERİ VE İÇERİĞİ

Hasar, çalıştayın iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayacağına ve sürdürülebilir yeşil büyüme hedeflerine ulaşmada önemli bir adım olacağına inandığını belirtti. Tüm katılımcılara teşekkür eden Hasar, çalıştayda Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi, Karbon Kredilendirme ve Denkleştirme, Yeşil Taksonomi ve Yerel İklim Eylem Planları Yönetmelik Taslaklarının ele alındığını vurguladı. Beş alt oturumda gerçekleştirilen istişarelerin ardından sonuç bildirisi, bir hafta içinde kamuoyuna sunulacak.