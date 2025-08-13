İklim Değişikliği, Fıstık Ağaçlarını Tehdit Ediyor

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİSİ

Şanlıurfa’da son yıllarda artan iklim değişikliği ve hava sıcaklıklarının yükselmesi, fıstık ağaçlarında fitoplazma hastalığının yayılmasına neden oluyor. Ağaçların dal ve yaprak kısımlarının kurumasıyla başlayan bu hastalık, önlem alınmadığı takdirde 5 yıl içerisinde ağaçların yüzde 30’unun kurumasına yol açabiliyor. Akdeniz ikliminin etkili olduğu bölgede, bunaltıcı sıcaklıklar ve düşük yağış miktarları fıstık bahçeleri üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor.

FISTIK AĞAÇLARINDAKİ ZARAR

Hastalığın belirtileri, fıstık ağaçlarının dal ve yapraklarında gözlemlenen kuruma ile başlıyor. Bu yıl birçok bölgede yayılmaya başlayan hastalık, çiftçilere de ciddi zarar veriyor. Özellikle kurak yıllarda daha fazla görülen bu hastalık için ilaçların bulunmadığı bilgisi veriliyor. Çiftçiler, bu duruma karşı yalnızca kültürel mücadele yöntemlerini kullanabiliyor. Bahçesinde kuruma yaşayan çiftçi Güli Akdemir, fıstık ağaçlarında kuruma olduğunu, birçok ağaçta kurt ve yaprak biti bulunduğunu aktarıyor.

UZMANLARDAN UYARI

Fıstık bahçelerinde incelemelerde bulunan Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin, eğer gerekli önlemler alınmazsa, 5 yıl sonra ağaçların yüzde 30’unun kuruyabileceğini belirtiyor. Hastalığın sıcak ve kurak geçen yıllarda daha yaygın hale geldiğini ifade eden Bilgin, “Fitoplazma hastalığı fıstık bahçelerinde yaprakların sararması ve dalların kurumasıyla meydana geliyor. Bu hastalığın yaygınlığı, özellikle kurak ve yağış azlığının olduğu yıllarda artıyor. Şanlıurfa, 2022 yılında 239 bin ton fıstık üretimiyle önemli bir yer tutuyor. Bu hastalık önlenmezse, yakın dönemde fıstık bahçelerinin yüzde 30’unu etkileyebilir ve verim düşüşüne neden olacaktır. Budama işlemleri sırasında aletlerin hipoklor su ile yıkanması ve steril edilmesi gerekmektedir,” diyor. Ayrıca, Harran Üniversitesi akademisyenleri de bu hastalığın önlenebilmesi için etkin çalışmalar yürütüyor.