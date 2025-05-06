İklim Değişikliği Projesi Eğitimi Düzenlendi

EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ

Çanakkale’de, yararlanıcı kurumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı olan “Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi” çerçevesinde eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitim, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülüyor ve proje, Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, kentteki otelde yapılan programın açılışında, iki günlük eğitimin şehir için gerekli bir ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Borca, daha önce çalıştığı Isparta’da “Yedi renkli deniz” olarak bilinen gölün kurumasını gözlemlediğini belirterek, “Gölün ciddi anlamda çekildiğini, gölün çevresindeki ekosistemin ve bu gölden faydalanan çiftçinin içinde bulunduğu durumu takip ediyorum” dedi. Bulundukları bölgedeki barajların durumunu da izlediklerini kaydeden Borca, meteorolojik çalışmaların sonuçlarının pek olumlu olmadığını aktardı. Kentleşme oranlarının dünya genelinde yüzde 70’lere ulaştığına vurgu yaparak, gelecekte kentli yaşamın yüzde 90 seviyelerine çıkacağını öngördüğünü belirtti.

Borca, yeşil çatılar ile enerji verimli ve sıfır emisyonlu binaların yapılmasının önemi üzerinde durdu. Tarımsal üretim ve tüketim süreçlerinde bilinç oluşturmanın gereğine dikkat çeken Borca, “Suyu bile kullanırken hepimizin çok hassas hareket etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İklim Değişikliği Başkanlığında proje koordinatörlüğü yapan Dr. Ömer Öztürk, Türkiye genelinde proje kapsamında toplam 20 eğitim düzenleyeceklerini belirtti. Bugün gerçekleştirilen bu eğitim, Çanakkale’deki 16’ncı etkinlik oldu. Öztürk, “Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi”nin toplam bütçesinin 11 milyon 25 bin avro olduğunu, Uyum Eylem Planı’nın güncellendiğini ve pilot illerde yerel iklim değişikliği uyum planlarının hazırlandığını aktardı. Ayrıca, 6 milyon 800 bin avro bütçeli toplam 29 hibe projesinin yürütüldüğünü dile getirdi. Bu projelerin, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarınca kullanıldığını belirten Öztürk, projelerin haziran ayında tamamlanacağını açıkladı.

Eğitimin ilk gününde, sektörel riskler, etkilere maruz kalma ve risk analizleri konuları ele alınırken, yerel paydaşlara yönelik sunumlar yapılacak. İkinci günde ise sektöre özgü çalışmalar gerçekleştirilecek ve grup çalışmaları ile rapor hazırlanacak.