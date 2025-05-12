İklim Değişikliği Yangın Riskini Artırıyor

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ORMAN YANGINLARI

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Buca Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Semenderoğlu, iklim değişikliği nedeniyle yıllık sıcaklık ortalamalarının artmasının orman yangınlarının çoğalmasına yol açtığını aktarıyor. Prof. Dr. Semenderoğlu, “Önlem amacıyla kızılçam gibi tutuşması kolay olan ağaçların aralarına yanması daha zor olan, dalları sık olduğu için yangın sırasında içeriye havanın pek giremediği servi ağaçları dikilebilir” diyor.

YILLIK SICAKLIKLAR VE YANGIN RİSKİ

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de, son 10 yılın en sıcak döneminin yaşandığını belirten Prof. Dr. Semenderoğlu, 2025 yazının da çok sıcak ve kurak geçeceğini öngörüyor. Bu durum, orman yangını riskini artırıyor. Ülkemizdeki orman yangınlarının nedenleri ve önlem alınabilecek konularla ilgili olarak değerlendirme yapan Semenderoğlu, orman yangınının çıkması için ağaç, çalı ve otlar ile “ölü örtü” adı verilen kuru bitkisel kalıntılar, oksijen ve yüksek sıcaklığın bir arada bulunması gerektiğinin altını çiziyor.

YANGINA NEDEN OLAN ETKENLER

Prof. Dr. Semenderoğlu, sıcak ve kuru rüzgarların etkisi, orman yangınının çıkması açısından önemlidir. Yangın için yanıcı maddelerin yaklaşık 230 dereceye kadar yüksek bir sıcaklığa maruz kalması gerektiğini belirten Semenderoğlu, “Bir izmarit, terk edilmiş mangal ateşi ya da yıldırım yangına neden olabiliyor” diyor. Ayrıca, sıcak hava dalgalarının etkisi altında ekstrem sıcaklıkların uzun süre devam etmesinin, aşırı buharlaşmaya ve havanın neminin düşmesine yol açarak yangına uygun bir ortam oluşturduğunu ekliyor.

KIZILÇAM AĞAÇLARI VE RİSKLER

Türkiye’nin orman varlığının Karadeniz, Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerinde yoğunlaştığını belirten Prof. Dr. Semenderoğlu, “Ege ve Akdeniz bölgesindeki orman yangınları açısından risk oldukça yüksektir. Yüksek sıcaklıkların yaşandığı yerlerde yaygın olan kızılçamlar, yanıcı özelliği nedeniyle büyük risk taşır” şeklinde konuşuyor. Kızılçam ormanlarının Akdeniz bölgesindeki sahil boyunca yoğunlaştığını ve bu tür ormanların diğer orman türlerine göre daha yüksek yanma riskine sahip olduğunu ifade ediyor.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Prof. Dr. Semenderoğlu, Türkiye genelinde ortalama 3 binden fazla orman yangını çıktığını ve bu sayının giderek arttığını vurguluyor. Özellikle büyük yangınların çoğalması, ormanların büyük alanlarını etkilediğini gösteriyor. Ormana giriş yasağının, özellikle 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında çok etkili bir önlem olduğunu belirten Semenderoğlu, “Kuru ibre ve dalların temizlenmesi de orman yangın riskini düşürüyor” diyor. Ayrıca, kızılçam gibi ağaçların arasında yangına dayanıklı servi ağaçlarının dikilmesinin, yangınların yayılmasını yavaşlatabileceğini ifade ediyor.

PİKNİK ALANLARI VE EĞİTİM ÖNLEMLERİ

Halkın piknik yapma ihtiyacını arttırmak için şehir içlerinde kontrollü piknik alanlarının çoğaltılmasının önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Semenderoğlu, “Ölü örtünün mekanik olarak temizlenmesi ve kontrollü yangınlarla temizliği yarar sağlayacaktır” diyor. Son olarak, orman yangınlarına karşı eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının daha etkin ve yoğun bir şekilde yapılması gerektiğini dile getiriyor.