İklim Farkındalığı Programı Başladı

YEŞİL DÖNÜŞÜM PROGRAMI İSTANBUL’DA BAŞLADI

Ak Parti Genel Merkezi Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı tarafından yürütülen Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı’nın İstanbul’daki ilk toplantısı gerçekleştirildi. AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, toplantıda “Hedefimiz, ilgili toplum kesimlerinin katılımıyla geniş bir etkileşim ve diyalog zemini oluşturmak, iklim dostu yaşam biçimlerini yaygınlaştırmak ve döngüsel yeşil ekonomiye geçiş konusundaki çalışmalarımızı aktarmaktır. Bizler de yerel düzeyde farkındalığı artırmak için bilinçlendirme çalışmalarına katkı sunmak üzere güçlü bir başlangıç yapıyoruz” dedi. Toplantıya ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat gibi birçok yetkili katıldı. Programda iklim değişikliğine karşı Türkiye’nin yeşil dönüşüm vizyonu ele alındı.

İKLİM KRİZİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, “İklim krizi dediğimiz konu, aslında sadece şehirlerimizi değil, tüm dünyayı tehdit eden ve nefesini ensemizde hissetmeye başladığımız kadar yakın bir tehditle karşı karşıya olduğumuz bir meseledir. Bu açıdan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koymuş olduğu 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Vizyonu doğrultusunda ülkemizi bu anlamda geleceğe hazırlıyoruz. Hep birlikte yakın zamanda yaşadığımız sel felaketleri ve yangınlar; bu konunun ciddiyetini gözler önüne seriyor” ifadelerini kullandı.

ÇEVRE KORUMA ADIMLARI

Sevilay Tuncer, “Günümüz dünyasında yaşanan afetler, iklim değişikliğinin ne denli önemli bir sorun olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye, giderek derinleşen bu sorun karşısında kararlı adımlar atmaktadır. Genel Başkanımızın liderliğinde açıklanan 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Vizyonu, tüm sektörlerin yol haritasını şekillendiriyor. Çevre koruma ve iklim değişikliği konusunda birçok düzenlemeyi hayata geçirmekteyiz” dedi.

İKLİM KANUNU’NA DEĞİNİLDİ

Tuncer, İklim Kanunu’na dair de önemli bilgiler paylaştı; “Bu Kanun, hedeflerimize ulaşmak adına bir düzenlemelerden biridir. Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahın teminatı olarak nitelendirdiğimiz bu düzenleme, karbon salınımını düşürmek ve yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak açısından büyük önem taşıyor. Bu anlayışla, 20 Ağustos – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında 81 ilde Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programları düzenleyeceğiz. Burada sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek hedeflerimizi paylaşacağız. Gelecek İçin Yeşil Kalkınma temasıyla hayata geçirdiğimiz program, iklim değişikliğiyle mücadeleyi, doğal kaynakların verimli kullanımını ve yeşil ekonomi temelli kalkınma anlayışının güçlendirilmesini amaçlıyor” şeklinde konuştu.