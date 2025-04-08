İklim Kanunu Nedir, Kapsamı Neleri İçeriyor?

İKLİM KANUNUNUN TANIMI

İklim Kanunu, ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı yasal adımları ve çevre politikalarını kapsayan bir çerçeve yasasıdır. Bu kanun sayesinde, sera gazı emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve iklim değişikliğine uyum sürecinin yasal güvence altına alınması hedefleniyor.

İKLİM KANUNUNUN MADDELERİ

Türkiye’de uzun süre üzerinde çalışılan İklim Kanunu Taslağı, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Paris İklim Anlaşması hedefleri doğrultusunda hazırlandı. Bu yasa, Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefinin gerçekleştirilmesi için hayati bir adım olarak değerlendiriliyor. İklim Kanunu’nun içeriğinde öne çıkan başlıklar arasında:

1. İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulları: Her ilde kurulacak bu kurullar, yerel düzeyde iklim değişikliğiyle ilgili strateji ve eylem planlarını hazırlayacak ve uygulamaları denetleyecek.

2. Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılması: Kamu ve özel sektör, ulusal katkı beyanı ve 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda sera gazı salımlarını azaltacak.

3. İklim Değişikliği Başkanlığı: İklim değişikliğiyle mücadele politikalarını yürütmek için yeni bir başkanlık oluşturulacak. Bu başkanlık, sera gazı raporlaması ve karbon hesaplama sistemleri geliştirecek.

EMİSYON TİCARET SİSTEMİ VE YAPTIRIMLAR

4. Emisyon Ticaret Sistemi (ETS): Karbon piyasasını kurmak için ulusal düzeyde bir sistem oluşturulacak. İşletmeler, sera gazı salımı için izin alacak ve karbon tahsisatlarına tabi olacak.

5. Karbon Piyasası ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması: İhracat ve ithalmada karbon ayak izi kriterlerine dayalı düzenlemeler yapılacak ve bu sistem Ticaret Bakanlığı ile koordineli bir şekilde yürütülecek.

6. İdari Para Cezaları: Sera gazı emisyonu bildirim yükümlülüklerine uymayan işletmelere 1 milyon TL ile 10 milyon TL arasında para cezası uygulanacak.

7. Yeşil Finansman ve Temiz Teknoloji Teşvikleri: İklime duyarlı projelere finansal destek sağlanacak; temiz enerji ve geri dönüşüm gibi alanlara teşvikler artırılacak.

GELİŞMELER VE MECLİS SÜRECİ

Türkiye, İklim Kanunu Taslağı’nı hazırlayarak 2024 yılı sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunmuş durumda. Ancak yasa henüz resmen kabul edilmedi. Taslak haliyle mevcut düzenleme, komisyon sürecinden geçerek genel kurul gündemine alınmayı bekliyor.