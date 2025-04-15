İklim Kanunu Teklifi Geri Çekildi

İKLİM KANUNU TEKLİFİ GERİ ÇEKİLDİ

İklim Kanunu teklifi, şubat ayında Çevre Komisyonu’nda kabul edilmişti. Ancak, bazı eksiklikler nedeniyle eleştirilen bu teklif, Meclis’te geri çekildi. Gelişmelerle birlikte, iklim yasası teklifinin geri çekilip çekilmediği merak konusu oldu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen İklim Kanunu teklifinin muhalefet ve sivil toplumun direnciyle komisyona geri çekildiğini açıkladı. Emir, “Bugün yaşadığımız don olayı da iklim krizi de onun arkasındaki tarımsal kriz de birbirine son derece bağlı durumlardır” dedi.

İKLİM YASASINDA ORTAK AKIL VURGUSU

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, iklim yasasının geri çekilmesinin olumlu bir adım olduğunu dile getirirken, “Yeniden aynı yasanın geri getirilmesini değil, hem muhalefetin hem iklim aktivistlerinin bütün önerilerini gözetecek bir şekilde doğayı koruyan bir yasanın yapılması gerekiyor” ifadesini kullandı. Koçyiğit, “Geçen hafta Genel Kurul’da görüşmeleri başlanan iklim yasası hem muhalif partilerin hem sivil toplumun etkili direnci ile bugün teklifin yeniden komisyona çekilmesini olumlu buluyoruz. Bir yanlıştan dönmek erdemdir ama burada yapılması gereken ortak aklı çalıştırmak, sözü olan herkesin sözünü dinlemek ve gerçekten de Türkiye’nin hak ettiği bir iklim yasasını yaşama geçirmektir” diye belirtti.

TARIMSAL KRİZLE BAĞLANTILAR

Bu yönüyle, komisyon çalışmalarından başlayarak yeniden elde edilen fırsatın etkili bir şekilde değerlendirilmesini umduğunu ifade eden Koçyiğit, “Çünkü bugün yaşadığımız don olayı da iklim krizi de onun arkasındaki tarımsal kriz de birbirine son derece bağlı durumlardır.” dedi. Ayrıca, Meclis’teki tüm partilerin ortak tutumuyla don hadisesinin araştırılması için önerge verilmesi kararının doğru bir yaklaşım olduğunu söyledi. Özellikle borç içinde kalan çiftçiye ses verilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Koçyiğit, Bakan’ın, tespitler yapılmadan don sonucu ne kadar tarımsal ürün kaybı yaşandığını bilmeden “arz açığı olmayacak” şeklindeki yaklaşımını bilimsel bulmadığını da sözlerine ekledi.