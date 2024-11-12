İklim Konulu Hayati Açıklamalar Yapıldı

KİLİT HEDEFLERİMİZİ BELİRLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında 2053 yılı için net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil kalkınma vizyonu çerçevesinde kilit sektörlerin dönüşümüne vurgu yapıyor. “Emisyon Ticaret Sistemi’ni de ihtiva eden iklim kanunumuzu çok yakında Meclisimize sunacağız” diyerek, iklimle ilgili yasal adımların yol haritasını çiziyor.

Cumhurbaşkanı, “Bugün 31 bin megavat olan rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megavata çıkaracağız” ifadeleriyle enerji alanındaki hedeflerini net bir şekilde ortaya koyuyor. İklim krizinin en yoğun hissedildiği ülkelerden biri olmanın bilinciyle, iklim kanunu en yakın zamanda Meclis’e sunmayı planlıyor.

Su kaynaklarının etkin kullanımı konusunda da önemli bir adım atıldığını belirten Erdoğan, su verimliliği seferberliğinin ilan edildiğini söylüyor. Her 11 Kasım’da “milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyoruz” sözleriyle, ağaçlandırma ve doğanın korunmasına dair sürdürülen çabaları vurguluyor.

Tüm bu çabaların ekonomik maliyetinin yüksek olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı, gelecekte nesiller için önem taşıyan “adil, sürdürülebilir bir dünya” hedefinin bir parçası olarak Gelecek Paktı’nı kabul ettiklerini belirtiyor. Bu pakt, sürdürülebilir gelişim hedeflerine ulaşmada önemli bir temel oluşturuyor.