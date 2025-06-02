İklim Krizi Tehdit Ediyor: Su Sorunu Alarmı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ALARM VERİYOR

Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı’ndan Araştırma Görevlisi Dr. Özge Can Ataş, mevsimlerdeki değişikliklerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. İklim değişikliğinin etkileri ile su kaynakları üzerinde dikkat çekici uyarılarda bulunan Ataş, küresel ısınmanın tehditlerine odaklandı. Jeoloji Mühendisliği kapsamındaki hidrojeoloji, yer altı ve yüzey suları ile jeotermal enerji konularında çalışmalar yürüten Ataş, iklim krizinin göz ardı edilemeyecek bir seviyeye ulaştığını belirtti. Kısa vadeli hava olaylarının meteorolojik döngülerle ilişkili olduğunu vurgulayan Ataş, uzun vadeli değişimlerin iklimin karakterini belirlediğini ifade etti.

İNSAN KAYNAKLI FAKTÖRLER HIZLANDIRIYOR

İklimi belirlemek adına sıcaklık, yağış, buharlaşma gibi meteorolojik verilerin uzun süreli ortalamalarının değerlendirilmesi gerektiğini belirten Ataş, “Bu verilerdeki ani artış ya da azalışlar anomali olarak tanımlanır. Bu anomaliler bize iklim değişikliğini gösterir. İklim değişikliğinin temel sebeplerinin iki ana grupta toplandığını görmekteyiz. Bunlardan ilki doğal süreçler. Güneş patlamaları, volkanik faaliyetler, tektonik hareketler ve okyanus akıntılarındaki değişimler gibi olaylar, dünya tarihindeki etkisini her zaman korumuştur. Fakat günümüzde, bu değişimin ana sebebi insan kaynaklı faaliyetlerdir” dedi.

PARİS ANLAŞMASI’NIN ÖNEMİ

Küresel iklim değişikliği ile mücadele için atılan adımların önemini vurgulayan Ataş, Paris İklim Anlaşması’nın kritik bir rol oynadığını ifade etti. Anlaşma çerçevesinde 197 ülkenin küresel sıcaklık artışını 2 derece ile sınırlandırmayı, ideal olarak 1,5 derecenin altına çekmeyi hedeflediğini belirten Ataş, Türkiye’nin de bu sürece dahil olduğunu söyledi. 2053 yılına kadar sıfır emisyon hedefine ulaşılması ve yeşil büyüme politikalarının benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE’DE SU KRİZİ RİSKİ YÜKSEK

Türkiye’nin dört mevsimin yaşandığı nadir ülkelerden biri olduğunu söyleyen Ataş, ancak mevsim geçişlerinin belirgin şekilde bozulduğunu belirtti. Kış aylarında kuraklığın arttığını kaydeden Ataş, kar yağışının azalmasının hem yer altı hem de yüzey su kaynaklarını ciddi oranda azalttığını ifade etti. “Yağış rejimimiz değiştiği için ve kar yağışları azaldığı için maalesef su sıkıntısı yaşıyoruz. Ülke olarak kişi başına 1500 metreküp suyla su stresi yaşayan bir ülke konumundayız. 2050 yılında nüfusumuzun 100 milyon olacağı öngörülüyor. Buna göre kişi başına düşecek su miktarımız bin metreküplere kadar düşecek. Bin metreküpün altına inildiği zaman su fakiri olma riskiyle karşı karşıya kalıyoruz” uyarısında bulundu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİNE İHTİYAÇ VAR

Tarımda su kullanımının toplam su tüketiminin yüzde 70’ini oluşturduğunu belirten Ataş, vahşi sulama yöntemlerinden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. “Basınçlı veya damla sulama sistemlerine geçilmeli, tarımda suyu daha az tüketen ürünler tercih edilmelidir” dedi. Ayrıca bireysel farkındalığın da önemine değinen Ataş, çocukların küçük yaştan itibaren su tasarrufu, iklim değişikliği ve çevresel bilinç konularında eğitilmesi gerektiğini ifade etti.

YAĞMUR SUYU GERI KAZANIMININ ARTIRILMASI

Vatandaşların yaşam alanlarında da önlem alabileceğini belirten Ataş, “Evlerin uygun olduğu yerlerde yağmur suyunun toplanarak yeniden kullanımı sağlanabilir. Bu bireysel gibi görünse de toplumsal ölçekte büyük katkı sağlayacaktır” dedi. Son olarak, su israfının önlenmesini, sürdürülebilir su yönetimi politikalarının geliştirilmesini ve uygulanabilir stratejilerin hayata geçirilmesini gerektiğini vurgulayan Ataş, “Küresel iklim krizine karşı hazırlıklı olmalıyız. Aksi takdirde çevresel ve ekonomik büyük kayıplar yaşanabilir” şeklinde konuştu.