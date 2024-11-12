İklim Zirvesi Bakü’de Başladı: Tehlikeli Durum Uyarısı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNE KRİTİK ZİRVE

Yaklaşık 200 ülkeden liderler ve heyetler, 29’uncu BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP29) için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de iki hafta boyunca bir araya geliyor. Zirve, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev’in COP başkanlığını Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Teknoloji Bakanı Sultan El Cebir’den devralmasıyla başlamış durumda.

FELAKET UYARISI

Babayev, açılış konuşmasında BM’nin verilerinin mevcut politikaların küresel ısınmayı 3 santigrat derece artıracağını gösterdiğini belirtti. Bu sıcaklık artışlarının milyarlarca insan için “felaket” sonuçları olabileceğinin altını çizen Babayev, insanlığın “yıkıma doğru gittiği” konusunda uyarıda bulundu. Bununla beraber, BM Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından “2024’ün kayıtlara geçen en sıcak yıl olma yolunda ilerlediği” bilgisi paylaşıldı.