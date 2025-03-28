İkonik Awa Köprüsü Depremde Yıkıldı

MYANMAR’DA DEPREM SONUCUNDA YIKILAN AWA KÖPRÜSÜ

Myanmar, 7,7 büyüklüğündeki bir depremin etkisi altına girdi ve Mandalay’daki ünlü Awa Köprüsü hasar gördü. Deprem, bölgede büyük bir yıkıma yol açarken, köprünün de yıkılması çok sayıda insanın dikkatini çekti.

BÜYÜK ZARARLAR OLUŞTU

Depremin ardından, Mandalay ve çevresinde önemli yapılar da zarar gördü. Bu durum, bölgedeki sivil yaşamı etkileyerek çeşitli sıkıntılara neden oluyor. Yerel halk, deprem sonrası yaşanan tahribat karşısında çeşitli yardımlar talep ediyor.