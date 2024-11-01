“İkonik Gecede Onur Konuğu Tülin Şahin” Yeni Başlık: “Tülin Şahin, ELLE Ödül Gecesinde”

ELLE STIL ÖDÜLLERİNE DAVET

Tülin Şahin, moda dünyasının en önemli gecelerinden biri olarak görülen ELLE Style Awards’e ‘onur konuğu’ olarak katılmak üzere bu akşam Kopenhag’da düzenlenecek etkinliğe davet edildi. Danimarka edisyonu tarafından organize edilen bu prestijli etkinlikte, derginin hem Türk hem de global versiyonlarına birçok kez kapak olan ünlü model, yalnızca özel konukların katıldığı kırmızı halıda yer alacak.

KARİYERİNDEN BİR BAŞARI HİKAYESİ

Tülin Şahin, 2011 yılında Türkiye’de gerçekleştirilen ilk ELLE Stil Ödülleri’nde ‘en iyi model’ ödülünü kazanmış ve etkinlikte yüzü olduğu Tommy Hilfiger marka ürünlerine ödülü takdim etmişti. Bu anlamlı ödüller, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştu. Şahin, bu defa da ikonik ödül törenine katılmasıyla adından söz ettiriyor.