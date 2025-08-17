Haberler

İkonik Grup Limp Bizkit, İstanbul’da

NU METALİN İKONİK GRUBU İSTANBUL’DA SAHNE ALDI

Alternatif metal müzik türü nu metalin önemli temsilcilerinden biri olan Limp Bizkit, 14 yıl aradan sonra İstanbul’da Ataköy Marina Arena’da müzik tutkunlarıyla bir araya geldi. iTicket Production ve TemaCC ortaklığıyla düzenlenen konserde grup, “My Way”, “Nookie”, “Behind Blue Eyes” ve “Break Stuff” gibi hit parçalarını dinleyicilere sundu. Konser boyunca dinleyiciler, şarkılara eşlik ederek coşkulu bir atmosfer yarattı.

FRED DURST’AN İSTANBUL’A ÖVGÜ

Konserde, grubun vokalisti Fred Durst, izleyicilerden birini seçerek birlikte “Full Nelson” parçasını seslendirdi. Durst, konserdeki heyecanını ifade ederken, “Bize bir daha İstanbul’a gidemeyeceğimizi söylemişlerdi ama buradayız. İstanbul’u çok sevdim. İnsanları ve yemekleri harika.” şeklinde duygularını paylaştı.

KONSER YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Yaklaşık bir buçuk saat süren konser, yoğun ilgi gördü ve katılımcılar için unutulmaz anlar yaşattı. Limp Bizkit’in bu özel performansı, İstanbul’da metal müzikseverler için tekrar hatırlanacak bir etkinlik oldu.

