İkramiye Farkı İçin 2 Tarih Verildi

İKRAMİYE ÖDEMELERİNDE GECİKME YAŞANIYOR

Bayram öncesinde 3 bin TL’lik ikramiye ödemeleri yapıldı. Ancak, 1.000 TL’lik farkın hâlâ yatırılmadığı görülüyor. Emekli ikramiyesinin 4 bin TL’ye çıkartılmasıyla ilgili kanun teklifi, Meclis görüşmelerindeki gecikme nedeniyle ödemelere tam olarak yansıtılamadı.

EMEKLİLERİN GÖZÜ ÖDEMELERDE

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) planlamasına göre, maaş ödeme tarihleri 17’si ile 28’i arasında olan emeklilere 3 bin TL bayram ikramiyesi yatırıldı. Ancak, ikramiyelerin 4 bin TL’ye çıkarılması için geç onaylanan kanun teklifinden dolayı fark ödemesi gecikti. İlk ödeme takvimi tamamlandı.

MAAŞ ALAN EMEKLİLERİN ÖDEME TAKVİMİ

17-19 Mart tarihleri arasında maaş alanlara 24 Mart’ta ödeme yapıldı.

20-22 Mart tarihleri arasında maaş alanlara 25 Mart’ta ödeme yapıldı.

23-26 Mart tarihleri arasında maaş alanlara ise 26 Mart’ta ödeme yapıldı.

Bağ-Kur emeklilerine ödemeler 27 Mart’ta yapıldı.

Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere ise 28 Mart’ta ödeme gerçekleşti. Ancak, bin TL’lik ek ödemenin bu takvime dahil edilmediği biliniyor.

KANUNUN ONAYLANMASIYLA İKRAMİYE ARTIRILDI

Meclis Genel Kurulu’ndan geçen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yasa ile bayram ikramiyesi 4 bin TL’ye yükseltildi.