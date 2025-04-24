İKSV’nin Genç Kadın Projesi Kazananları Açıklandı

GENÇ KADIN MÜZİSYENLERİN BAŞARILARI

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından organize edilen 53. İstanbul Müzik Festivali çerçevesinde uygulanan “Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu” projesinin kazananları duyuruldu. İKSV’nin yaptığı açıklamaya göre, bu yıl projeden yararlanmaya hak kazanan 13 genç kadın müzisyen belirlendi. Bu proje, genç kadın müzisyenlerin eğitimlerine yurtdışında devam etmelerini, çeşitli yarışmalara ve orkestra seçmelerine katılmalarını ya da kaliteli bir enstrümana sahip olmalarını sağlıyor.

DESTEK ALAN MÜZİSYENLERİN İSİMLERİ

Destek almaya hak kazanan müzisyenler ise şu şekilde: İdil Dündar, Zeynep Yiğitoğlu, Derin Topgül, Deniz Akgün, Elif Duru Özçelik, Beste Yalı, Birce Kayhan, Yağmur Sena Üner, Deniz Işık, Zeynep Duru Güleç, Lidya İpek Keskin, Carmen Dilara Bağış ve Zeynep Özden. Başvurular, İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya başkanlığında, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, arp sanatçısı ve akademisyen İpek Mine Sonakın, keman sanatçısı Nilay Sancar ve piyanist İris Şentürker’den oluşan bir seçici kurul tarafından değerlendirildi.

KONSER TARİHİ VE ETKİNLİK DETAYLARI

Kazanan genç müzisyenler, 53. İstanbul Müzik Festivali kapsamında 21 Haziran’da Süreyya Operası’nda sahne alacak. Bu konserde, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın 75. yılına özel olarak, besteci Ceren Türkmenoğlu’na sipariş edilen eserin dünya prömiyeri gerçekleştirilecek. Türkmenoğlu’nun yaylı çalgılar dörtlüsü için yazdığı yeni eseri, destek fonundan yararlanan genç müzisyenler seslendirecek. Ayrıca, görsel sanatçı Hilal Can da canlı görselleme performansıyla etkinlikte yer alacak.