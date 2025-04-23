İKSV Tarafından Ödüller Verildi

İKSV TARAFINDAN DÜZENLENEN 44. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ’NDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından N Kolay sponsorluğuyla gerçekleştirilen 44. İstanbul Film Festivali’nde ödül töreni yapıldı. Oyuncu Onur Özaydın’ın sunumuyla Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşen kapanış ve ödül töreninde, Uluslararası ve Ulusal Yarışma’da en iyi filmler ödüllendirildi. Bu yıl 139 uzun metrajlı ve 15 kısa filmin yer aldığı festivalde, usta yönetmenlerin yeni eserleri ile dünya festivallerinden filmler sanatseverlerle buluştu. Kısa ve uzun metrajlı toplam 51 filmin yarıştığı festivalde 18 ödül sahipleriyle buluştu.

ALTIN LALE YARIŞMASI’NA İKİ FARKLI KATEGORİDE KATILIM

“Altın Lale Yarışması” Başkanlığını Shekhar Kapur’un yaptığı bu kategoride, Ada Solomon, Ebru Ceylan, Saadet Işıl Aksoy ve Cameron Bailey jüri üyeleri olarak görev aldı. Bu yıl Ulusal Yarışma ile Uluslararası Yarışma, Altın Lale Yarışması’nda birleştirilerek, toplamda yerli ve yabancı 15 film yarıştı. Jüri başkanı Shekhar Kapur’un açıkladığı “Altın Lale En İyi Film” ödülü, Balint Szimler’ın yönettiği “Ders Olsun” filmine verildi. Ödüllü yönetmen Marianna Brennand’ın duyurduğu “Kariyo-Ababay Jüri Özel Ödülü” ise “Tayfa” filmiyle Sahand Kabiri’ye gitti.

ÖDÜLLERİN SAHİPLERİ

“En İyi Yönetmen” ödülü, “Yeni Şafak Solarken” filmiyle Gürcan Keltek’e verilirken, “En İyi Senaryo” ödülüne “O da Bir Şey Mi” filmiyle Pelin Esmer layık görüldü. “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü “Yanardağın Altında” filmiyle Sofia Berezovska’nın olurken, “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü “Uçan Köfteci” ile Nazmi Kırık’a gitti.

KISA FİLM YARIŞMASI NİTELİKLİ FİLMİ DESTEKLİYOR

Kısa film yapımını teşvik etmek ve nitelikli kısa filmleri izleyiciyle buluşturmak amacıyla düzenlenen “Kısa Film Yarışması”na bu yıl Türkiye ve dünyadan 12 film katıldı. Sofia Bohdanowicz, Sinan Kesova ve Herve Le Phuez’den oluşan jüri “En İyi Kısa Film” ödülünü Jan Bujnowski’nin yönettiği “Köşe Dansı” filmine, mansiyon ödülünü ise Umut Şilan Oğurlu’nun yönettiği “Dilan Hakkında Konuşmalıyız” filmine verdi.

YENİ BAKIŞLAR BÖLÜMÜ GENÇ YETENEKLERİ DESTEKLİYOR

Genç yönetmenleri desteklemek ve ilk iki filmleri çeken yönetmenlere açık olan “Yeni Bakışlar” bölümünün jüri üyeleri Florent Herry, Bulut Reyhanoğlu, Vuslat Saraçoğlu ve Tibet Çam’dan oluştu. “Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü”, Necmi Sancak’ın yönetmenliğini üstlendiği “Ayşe” filmine verildi. Ayrıca “En İyi Görüntü Yönetmeni” ödülünü “Atlet” filmiyle Ayşe Alacakaptan, “En İyi Kurgu” ödülünü “Zamanın Kıyısında Sınav” filmiyle Eşref Gürkan Kılıç, “En İyi Sanat Yönetmeni” ödülünü “Adresi Olmayan Ev” filmiyle Atilla Çelik ve “En İyi Özgün Müzik” ödülünü “Zamanın Kıyısında Sınav” filmi ile Türkay Nişancı, Sevan Amiroğlu ve İlkay Nişancı aldı.

BAĞIMSIZ ÖDÜLLER BİRİKTİRİYOR

Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) ve Türkiye’den birkaç meslek kuruluşunun bulunduğu “Bağımsız Ödüller” bölümünde filmleri, Dmytro Desiateryk, Ayla Kanbur ve Simon Popek’in yer aldığı jüri değerlendirdi. Altın Lale Yarışması’nda Balint Szimler’in “Ders Olsun” filmi ve Kısa Film Yarışması’nda Hesam Eslami’nin “Tutuklu Vatandaş” filmi FIPRESCI ödülüne layık görüldü. Film Yönetmenleri Derneği Film-Yön jürisi, Şerif Gören anısına verilen “En İyi Yönetmen” ödülünü “Ölü Mevsim” filmi ile Doğuş Algün’e sundu. Belgesel Sinemacılar Birliği BSB jürisi “En İyi Belgesel” dalında, İlkay Nişancı’nın “Zamanın Kıyısında Sınav” filmini ödüllendirdi. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisi ise “En İyi Film” ödülünü Emine Yıldırım’ın “Gündüz Apollon Gece Athena” filmine layık gördü.