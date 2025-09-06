İl Emniyet Ekipleri Denetim Yaptı

DENETİMLER YAPILDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplumun güvenliği ve huzuru için park, bahçe ve mesire alanlarında detaylı denetimler gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen bu denetimlerde toplamda 300 şahıs ve 73 araç sorgulandı. Yapılan işlemler neticesinde 33 araca idari yaptırım uygulandı.

PARKLARDAKİ UYGULAMALAR

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, dün akşam saatlerinde şehir merkezinde bulunan çeşitli park ve mesire alanlarında kontrollerini sürdürdü. Bu denetimler Millet Bahçesi, Sağlık Parkı, H. Sultan Sosyal Tesisleri Parkı, Ayazmana Mesireliği, Gökçay Mesireliği, Çayboyu, Türkoloji Parkı, Ali Kaya Parkı, Fatih Parkı ve Kırkent Parkı’nda gerçekleştirildi. Uygulamalar sırasında 300 şahıs ve 73 araç detaylı olarak sorgulandı. Kusurlu bulunan 33 araca ise gerekli idari işlemler uygulandı.