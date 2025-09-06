Haberler

İl Emniyet Müd Ürünler Ele Geçirildi

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN OPERASYONU

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol ve tütün ürünlerine yönelik bir operasyon düzenliyor. Isparta’da gerçekleştirilen bu operasyonda, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında iki ikamette arama yapıldı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Dün gerçekleştirilen aramalarda 79 litre sahte şişelenmiş alkol, 12 adet aroma kiti, 1 sigara sarma makinesi, 6 bin dal boş makaron ve 250 gram kıyılmış tütün ele geçiriliyor. Bu operasyon sonuçları, emniyet güçlerinin kaçakçılıkla mücadele konusundaki kararlılığını gözler önüne seriyor.

Operasyon çerçevesinde, 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” doğrultusunda adli işlem başlatıldığı bildiriliyor. Isparta’daki bu etkinlik, kaçakçılıkla mücadele için atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Yapıldı

Balıkesir'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri, Zağnos Paşa Camisi'nde çocuklar ve gençlerin katılımıyla gerçekleşti. Programda konuşmalar yapıldı, hediyeler verildi ve ikramlar sunuldu.
Haberler

Bingöl’de Eğitim Alışverişi Yoğun

Bingöl'de, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesi kırtasiye alışverişleri artarken, velilerin mağazalara yoğun ilgi gösterdiği bildiriliyor. Esnaf, bu durumun piyasaya canlılık getirdiğini ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.