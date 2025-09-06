İl Emniyet Müd Ürünler Ele Geçirildi

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN OPERASYONU

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol ve tütün ürünlerine yönelik bir operasyon düzenliyor. Isparta’da gerçekleştirilen bu operasyonda, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında iki ikamette arama yapıldı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Dün gerçekleştirilen aramalarda 79 litre sahte şişelenmiş alkol, 12 adet aroma kiti, 1 sigara sarma makinesi, 6 bin dal boş makaron ve 250 gram kıyılmış tütün ele geçiriliyor. Bu operasyon sonuçları, emniyet güçlerinin kaçakçılıkla mücadele konusundaki kararlılığını gözler önüne seriyor.

Operasyon çerçevesinde, 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” doğrultusunda adli işlem başlatıldığı bildiriliyor. Isparta’daki bu etkinlik, kaçakçılıkla mücadele için atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.