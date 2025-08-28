İl Emniyet Müdürlüğü Denetim Uygulaması Yapıldı

DENETİM UYGULAMALARIYLA KAMU DÜZENİ KORUNUYOR

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması, genel güvenliğin artırılması ve halk sağlığını tehdit edebilecek risklerin ortadan kaldırılması amacıyla kiralık araç firmalarına yönelik denetim uygulaması düzenledi. Bu uygulama kapsamında oluşturulan 6 ekip ve 18 personel, 65 şahsı sorguladı ve 36 araç kiralama firması üzerinde denetim gerçekleştirdi.

MÜCADELE EDİLEN KONULAR VE YASAL İŞLEMLER

Denetimlerde, araç kiralama faaliyetlerinin mevzuata uygun olup olmadığı kontrol edilerek, tespit edilen eksiklikler ve usulsüzlükler üzerine yasal süreçler başlatıldı. Bu uygulama, suça karışmış kişilerin yakalanması ve kayıtdışı ekonomiyle etkin bir şekilde mücadele amacı taşıyor.