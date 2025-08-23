Haberler

İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Operasyonu Düzenledi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen B.T.’nin (30) İlkadım ilçesindeki konutuna operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerdeki izleme sonucunda bir depoda sentetik ecza sayımı yapan kişilerin görüntülerine ulaştı. Kontrol edilen görüntülerde Ş.D. (19), O.İ. (24) ve Y.E.Ö. (19) isimli bireylerin yer aldığı belirlendi.

Belirlenen depoya düzenlenen baskında 150 bin sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ekipler, şüphelilerden birinin Kavak ilçesindeki babaannesinin evinde de uyuşturucu bulundurmasıyla ilgili bilgiye ulaştı. Yapılan arama sonucunda burada 19 bin 824 sentetik ecza bulundu.

Ş.D., O.İ., Y.E.Ö., B.T. ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen B.T. (28), gözaltına alındı. Soruşturma süreci devam ediyor.

