İl Hayvanları Koruma Toplantısı Yapıldı

TOPLANTIYLA SOKAK HAYVANLARINA YENİ ÇÖZÜMLER GELİYOR

İl Hayvanları Koruma Kurulu, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan liderliğinde toplandı. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen bu buluşmada, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik atılan adımlar ve gelecekte hayata geçirilmesi planlanan girişimler ele alındı. Toplantıya katılan ilgili birim ve kurum amirleri, Bayburt genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının oluşturduğu sorunların önlenmesi amacıyla fikir alışverişinde bulundu. Hayvanların sağlıklı ve güvenli ortamda yaşamalarını sağlamak için sürdürülen çalışmalar değerlendirildi.

HAYVAN BAKIMEVİ PROJESİ İLERİLİYOR

Ayrıca, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı projesinin inşaatının ay sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği aktarıldı. Toplantı, katılımcıların çeşitli önerileri paylaşmasıyla sona erdi.