İl İl Bayram Namazı Saatleri Açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Ramazan Bayramı için illere göre bayram namazı saatlerini açıkladı. Afyonkarahisar’da yaşayan birçok vatandaş, bayram sabahını huzur içinde karşılamak için Afyonkarahisar bayram namazı saatini öğrenmek istiyor. Bu nedenle, “Bayram namazı saat kaçta?” sorusu oldukça sık aranıyor.

AFYONKARAHİSAR BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet tarafından yapılan resmi duyuruya göre, Afyonkarahisar’da bayram namazı saati 07:08 olarak belirlenmiştir. Ramazan Bayramı’nın ilk sabahında, bu saatte tüm camilerde bayram namazı icra edilecek. Bayram namazları, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin önemli bir sembolü olarak bayram gününün ilk saatlerinde kılınıyor. Bayram namazı farz değil, vacip bir ibadet olarak kabul edilir ve iki rekat olarak cemaatle birlikte kılınır.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Namaza başlamadan önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” denilerek niyet edilir. Ardından “Sübhaneke” duası okunur. Sübhanekeden sonra eller üç kez tekbirle yukarı kaldırılır ve ilk iki tekbirde eller yanlara bırakılarak, üçüncüde göbek altına bağlanır. İmam, önce “Fatiha” suresini okur, ardından bir sure okuyup beraberce rükuya eğilinir. Rüku ve secdelerin ardından ayağa kalkarak ikinci rekata geçilir ve eller tekrar bağlanır. İkinci rekatta, imam yine “Fatiha” ve bir sure okur, ardından eller üç kez yukarı kaldırılarak son tekbir ile rükuya gidilir. Namaz, secdelerin ve oturuşun ardından Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina, Rabbena firli duaları ile tamamlanır. Son olarak sağa ve sola selam verilerek namaz bitirilir.