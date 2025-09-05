İl Jandarma Komutanlığı 5 Operasyon Yaptı

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir ay içinde gerçekleştirdiği 5 operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız bir tabanca ele geçiriyor. Bu süreçte 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 21’i hakkında adli kontrol kararı veriliyor.

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve kullanımıyla ilgili kapsamlı faaliyetler yürütüyor. Son bir ayda, toplam 21 olaya müdahale eden ekipler, 5 operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda 128 kök kenevir bitkisi, 852 gram kubar esrar, 3 gram kokain, 15 gram eroin, 5 gram metamfetamin, 117 adet sentetik ecza, 570 kullanımlık sentetik kannabinoid kağıt uyuşturucu ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ADLİ İŞLEMLER VE SONUÇLAR

Toplamda 23 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. Bu kişilerin 2’si tutuklanırken, kalan 21 kişi hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmaya başlandı.