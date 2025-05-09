İl Mera Komisyonu Toplantısı Gerçekleşti

İL MERA KOMİSYONU TOPLANTISI YAPILDI

İl Mera Komisyonu toplantısı, Vali Yardımcısı Ali Uysal’ın liderliğinde gerçekleştirildi. Toplantı, Zafer Toplantı Salonu’nda yapıldı ve İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak ile komisyon üyeleri de bu önemli oturuma katıldı. Toplantıda, il genelini etkileyen 11 kritik konu masaya yatırıldı ve karara bağlandı. Alınan kararların, meraların etkin ve sürdürülebilir kullanımı konusunda önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

ETKİNLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFİ

İl Mera Komisyonu, yürütmeyi planladığı çalışmalarla hayvancılık sektörüne ve çevresel dengeye önemli katkılar sunmayı amaçlıyor. Toplantıda ele alınan başlıklar, bu kapsamda gerçekleştirilecek uygulamaların temelini oluşturuyor ve ileride sürdürülebilir bir çevre sağlamak adına önemli adımlar atılmasını destekliyor.