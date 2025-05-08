İl Milli Eğitimde Trafik Yarışması Yapıldı

İL EMNİYET MÜDÜRÜ ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nün organizasyonu ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların 7’nci sınıf öğrencileri arasında “Trafik” konulu bir resim yarışması düzenlendi. Bu yarışmada derece elde eden öğrenciler, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt’u ziyaret etti. Öğrenciler, hazırladıkları eserleri Emniyet Müdürü Kurt’a hediye etti.

EMNİYET MÜDÜRÜ KURT ÇOCUKLARA TAVSİYELERDE BULUNDU

Ziyarette, Emniyet Müdürü Kurt, çocuklarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade etti. Emniyet Müdürü, “Başarılarınız daim olsun. Trafik kurallarına uymayan büyüklerinizi uyarmayı unutmayın. Sizin gibi pırıl pırıl çocuklara sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Geleceğimiz emin ellerde” dedi. Ayrıca, yarışmada başarılı olan öğrencilere tebriklerini ileterek hediyelerini takdim etti.