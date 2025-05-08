İl Müdürlüğü Açıklama Yaptı, Yanıltıcı

AÇIKLAMALARLA YANLIŞ ALGILAR GİDERİLİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Erzincan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, bazı yerel medya kuruluşlarında yayımlanan ve kamuoyunu yanıltabilen haberlerle ilgili açıklama yaptı. Erzincan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Son günlerde yerel medya organlarında Erzincan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından alınmaya devam eden Sağlık Bakanlığı Sosyalleştirme Bölgesi kamu ilanına dair kamuoyunu yanıltıcı algı, eksik ve gerçeği yansıtmayan haberlere yer verildiği görülmüştür.” denildi.

YANLIŞ BİLGİLER REHBERİ OLUYOR

Açıklamada, “Bu haberlerde başvuruya açık ilanlara ilişkin ‘alınacak kişilerin listesinin belli olduğu; vatandaşlarımızın boşuna başvuru yaptığı’ gibi dedikodular yayıldığını üzüntü ile duymaktayız.” ifadelerine yer verildi. Yetkililer, “Kamuoyunda yanlış yönlendirmelere yol açmaması ve vatandaşlarımızın zarar görmemesi için açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Söz konusu ilana ilişkin olarak; başvuru sürelerinde alınan geçerli başvuru listeleri, talep eden kuruma yasal sürelerde teslim edilecektir. Görevli noter huzurunda ilanda belirtilen tarihte, canlı yayınla kura çekimi yapılacaktır.” şeklinde bilgilendirme yaptı.

KAMU YARARI VE ŞEFFAFLIK VURGUSU

Kurum, yapılacak başvuruların kamu istihdam hizmetinin etkin şekilde devam ettiğini belirtti ve “Kamu istihdam hizmetleri alanında uluslararası düzeyde lider bir kurum olma çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.” mesajını iletti. Açıklama, şeffaflık ve kamu yararı ilkeleri çerçevesinde kamuya duyuruldu.