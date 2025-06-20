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İl Müftüsü İmamoğlu, Aslan’a Ziyaret Etti

GÖREVDE YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanmış olan Nedim Aslan’ı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında, İl Müdürü Aslan, yapılan nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek İl Müftüsü İmamoğlu’na teşekkür etti.

KURUMLAR ARASINDA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Samimi bir ortamda gerçekleşen bu görüşmede, kuruluşlar arasında iş birliğinin önemi üzerine değerlendirilmelerde bulunuldu. Gençliğe yönelik yapılacak ortak çalışmalar ve projeler hakkında istişareler yapıldı. Bu tür diyalogların, gençlerin gelişimi için büyük bir fırsat sunduğu ifade edildi.

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