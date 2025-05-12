İl Özel İdaresi, Çalışmaları İnceledi

SAHİPSİZ HAYVANLAR DOĞAL YAŞAM ALANINDA İNCELEMELER YAPILDI

Niğde Valisi Cahit Çelik ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol, Niğde Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Alanı’nda devam eden projeleri yerinde inceleme fırsatı buldu. Projenin amacı, sahipsiz hayvanlara güvenli bir yaşam alanı sağlamak. Bu kapsamda, alanın ulaşımını kolaylaştırma adına asfalt serim çalışmaları sürüyor.

ÇALIŞMALARIN ÖNEMİ VURGULANDI

Ziyaretinde yetkililerden bilgi alan Vali Çelik, yürütülen projelerin, sahipsiz hayvanların kontrolsüz dolaşımının önlenmesi açısından büyük bir önem taşıdığını dile getirdi. Çelik, “Bu alan sayesinde, sahipsiz hayvanların oluşturabileceği riskler azaltılarak vatandaşlarımızın can güvenliği sağlanacak. Aynı zamanda sahipsiz hayvanlar için barınma, beslenme ve sağlık şartları iyileştirilmiş, güvenli bir yaşam alanı oluşturulacak,” şeklinde konuştu.

KISA SÜREDE HİZMETE AÇILACAK

Projelerin, kısa bir süre içerisinde tamamlanarak doğal yaşam alanının faaliyete geçmesi planlanıyor. Bu girişim, hem sahipsiz hayvanların ihtiyaçlarına cevap verecek hem de toplumun güvenliğini artıracak.