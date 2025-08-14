İl Spor Güvenliği Toplantısı Yapıldı

İL SPOR GÜVENLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI

İl Spor Güvenliği Toplantısı, Vali İlhami Aktaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda düzenlenen toplantıda İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Güven, katılımcılara sunum yaptı. Spor kulübü temsilcileri ve antrenörlerin taleplerinin değerlendirildiği bu toplantıda, katılımcılar sorular sordu ve istişarelerde bulundu.

GÜVENLİ VE CENTİLMENCE MÜSABAKALAR

Vali Aktaş, kentte yapılacak tüm spor müsabakalarının güvenli bir ortamda ve centilmence gerçekleşmesi dileğinde bulundu. Spor camiasına ve ilgili kurum müdürlüklerine kolaylıklar dileyen Vali Aktaş, toplantıya katılanlara teşekkür etti. Bu önemli toplantıya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Sağlık Müdür Vekili Nihat Üstüner, TFF Temsilcisi Şaban Eraslan, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Faruk Tarı, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Kocaelispor Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin ve TSYD İl Temsilcisi Metin Karan katıldı.