İl Tarım Ve Orman, Destek Sağladı

İLK DOĞUMLAR GERÇEKLEŞİYOR

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Mesut Kıraç, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi çerçevesinde çiftçilere dağıtımı yapılan büyükbaş hayvanların ilk doğumlarını yaptığını ifade ediyor. Kıraç, proje kapsamında kente 108 çiftçinin hak sahibi olarak belirlendiğini ve büyükbaş hayvanların dağıtım sürecinin henüz devam ettiğini açıkladı.

BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN DOĞUMU SEVİNDİRİYOR

Kıraç, beraberindeki veterinerlerle birlikte Kelkit ilçesine bağlı Aşut köyündeki çiftçi Betül Kural’ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından, büyükbaş hayvanların doğum yapmalarının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. Kıraç, hak sahibi çiftçilere büyükbaş hayvanların gebe olarak teslim edildiğini belirtti ve şu sözleri aktardı: “Aynı zamanda hayvan başına 1500 lira olmak üzere bakım ve yetiştiricilik desteği ödenmektedir. İlk yıl sigortaları da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Teslim edilen hayvanlar doğumlarını gerçekleştirmeye başladı.” Kıraç, proje kapsamındaki diğer hak sahiplerine de bakanlığın belirlediği program kapsamında teslimatların devam edeceğini söyledi.